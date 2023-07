há 14 min. 07h49

O que Pequim tira, o Kremlin dá: petróleo sobe

Depois de tombar cerca de 4% nas duas últimas sessões, o petróleo recupera parcialmente.





A intenção de Moscovo de cortar na exportação de ouro negro – levando a um aperto do lado da oferta – compensou a preocupação com a desaceleração da economia chinesa, a maior importadora de crude do mundo.





O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – soma 0,16% para 74,27 dólares por barril.





Por sua vez, o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – cresce 0,10% para 78,58 dólares por barril.





No terceiro trimestre, a Rússia vai encurtar as exportações de petróleo em 2,1 milhões de toneladas, segundo o comunicado do Ministério da Energia do país.





O Kremlin cumpre assim a promessa de reduzir as exportações em agosto em 500 mil barris por dia em agosto.