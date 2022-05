Zelensky participa na reunião do Conselho Europeu. Brent toca nos 120 dólares e Europa segue em alta

07h55

Ásia fecha em alta e Europa aponta para o verde

A sessão asiática fechou em alta e os futuros sobre os principais índices europeus apontam para um arranque de negociação no verde, à medida que os investidores apostam numa eventual desaceleração da política monetária restritiva nos EUA e ao mesmo tempo digerem as novas medidas de Xangai para que as empresas chinesas regressem à normalidade.

O índice de ações da MSCI para a Ásia-Pacífico (não contando com o Japão) subiu 1,9%, renovando máximos de três semanas. No Japão, o Nikkei terminou o dia a somar 2,2% e o Topix valorizou 1,86%. Na Coreia do Sul, o Kospi somou 1,2%. Pela China, em Hong Kong, o Hang Seng cresceu 1,94% e Xangai valorizou 0,37%.

Por sua vez na Europa, os futuros sobre o Euro Stoxx 50 ganham 0,6% e os futuros sobre o britânico FTSE sobem 0,2%.

O mercado continua ser animado pelas atas da última reunião da Reserva Federal norte-americana que apontam para que o banco central não endureça ainda mais a política monetária. "As esperanças, ingénuas ou não, sobre uma possível pausa no ciclo de aperto monetário da Fed já em setembro continua a circular no mercado", explicou Ray Attrill, responsável pelo departamento de "research" de câmbio do National Australia Bank, em declarações à Reuters.

"Os mercados monetários reduziram as expectativas dos aumentos adicionais das taxas de juro este ano de 193 pontos base para 180 pontos base", revelou o especialista.

Além disso, os investidores estão a digerir o facto de as autoridades de Xangai terem anunciado o cancelamento de várias medidas para que várias empresas da região possam regressar ao trabalho já esta quarta-feira. Há dois meses que o centro financeiro chinês está sobre um restritivo confinamento.