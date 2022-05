Dinamarca a caminho de ficar sem gás russo

A Dinamarca pode ser o próximo país a ficar sem gás russo, numa altura em que a maior empresa de gás do país se recusa a fazer pagamentos em rublos, tal como pedido pelo governo de Putin.





A empresa Orsted anunciou o possível corte através de um comunicado, onde acrescentou que espera ser possível assegurar a compra desta matéria-prima no mercado europeu.





A Orsted, responsável por 80% do abastecimento de gás no mercado dinamarquês, adianta que vai continuar a pagar em euros e que sendo o prazo de pagamento até terça-feira, a Gazprom deverá deixar de fornecer gás ao país.





Depois da Finlândia, Polónia e Bulgária, a Dinamarca deverá, portanto, ser o quarto país a deixar de receber gás russo. Ainda assim, os países europeus não têm conseguido encontrar uma posição conjunta para responder à obrigação russa de pagar o gás em rublos.





A empresa Orsted tem um contrato com a gigante Gazprom para o fornecimento de gás durante 20 anos, mas contabiliza apenas 1,3% desta matéria-prima consumida na União Europeia.





De acordo com Stefan Ulrich, analista da Bloomberg, as importações de gás da Dinamarca são uma pequena porção do gás consumido na Europa e, por esse motivo, não deve ser difícil arranjar alternativas no mercado. "Estamos a falar de quantidades pequenas de gás que não vão mexer quase nada com o balanço europeu", acrescentou ainda.