Zelensky vai dirigir-se ao Conselho de Segurança da ONU. Bolsas no verde e juros agravam

09h29

PSI regressa a máximos de 2015. EDP Renováveis lidera ganhos

O índice de referência nacional está a valorizar 1,24% para 6.075,2 pontos, em valores de maio de 2015.



O PSI continua a liderar os ganhos entre as bolsas europeias. Das 15 cotadas, 10 estão a valorizar e cinco a desvalorizar. A subida das cotadas ligadas à energia está em destaque no PSI, acompanhando também os ganhos do setor na Europa.



A EDP Renováveis está a liderar do lado dos ganhos, a valorizar 3,76% para 24,56 euros, já a rondar valores de novembro de 2021. A EDPR anunciou esta manhã, antes da abertura do mercado, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que obteve o direito de ligação à rede de eletricidade para uma capacidade de 70 MVAs no Alqueva, no leilão de solar flutuante em Portugal que decorreu esta segunda-feira. A EDP Está a valorizar 2,04% para 4,5 euros.



Nota também para a Greenvolt, que valoriza 2,78% para 7,76 euros.



No retalho, que estava a liderar os ganhos no arranque de negociação, a Jerónimo Martins está a valorizar 1,59% para 21,72 euros, depois de o CaixaBank BPI apontar esta segunda-feira que a Jerónimo Martins tenha registado um "bom trimestre". A Sonae avança 1,48% para 1,03 euros por açao.



Também a Galp está em destaque, a somar 1% para 11,65 euros por ação, numa altura em que o petróleo continua a avançar.



O BCP está do lado das quedas, a ceder 0,23% para 0,17 euros, enquanto os CTT lideram as perdas, com uma desvalorização de 0,34% (4,42 euros).