Açores deverão pagar juro acima de 3,5% para colocar 230 milhões a cinco anos

Os Açores estão no mercado de dívida e deverão pagar uma taxa de juro superior a 3,7% para emitir 230 milhões de euros a cinco anos. O "guidance" inicial da operação aponta para um prémio de 85 pontos base face à "yield" da dívida nacional a cinco anos, avança a Bloomberg, citando fontes conhecedoras do processo.



Tal significa que a região autónoma poderá pagar um juro que supera os 3,7%. Esta manhã a "yield" das obrigações do Tesouro a cinco anos está a negociar em mercado secundário nos 2,877%. Assim, o juro poderá fixar-se em 3,727%.





Leia Também Açores querem avançar com emissão até 230 milhões de dívida a cinco anos

Leia Também Açores pagam mais de 2% em emissão de 455 milhões de euros a dez anos

A região autónoma pretende colocar no mercado 230 milhões de euros de euros em obrigações seniores não garantidas, destinada a investidores profissionais, de acordo com o "guidance" avançado pela Bloomberg.A agência já tinha noticiado que os Açores já tinham mandatado o Banco Invest, Bankinter, BBVA e o Deutsche Bank para avaliarem uma potencial colocação, sendo que na altura já se sabia o montante previsto e a natureza das obrigações, assim como o tipo de taxa de juro a pagar (fixa).A dívida da região autónoma dos Açores está classificada com um rating Ba1 pela agência Moody's, BBB- pela Fitch e BBB pela DBRS.A última vez que os Açores estiveram no mercado foi em março do ano passado, tendo colocado 455 milhões de euros em dívida pública a dez anos, com um cupão anual de 2,163%.A "yield" das obrigações foi fixada em 65 pontos base acima do "benchmark" que neste caso se referia à linha de obrigações do Tesouro com maturidade a dez anos.