Açores pagam mais de 2% em emissão de 455 milhões de euros a dez anos

Os Açores emitiram 455 milhões de euros em dívida pública a dez anos. A operação aconteceu esta quarta-feira e fechou com um cupão anual de 2,163%, de acordo com informação a que a Bloomberg teve acesso.

A "yield" das obrigações foi fixada em 65 pontos base acima do "benchmark" que neste caso é a linha de obrigações do Tesouro com maturidade a dez anos.





Este diferencial compara com um prémio de 70 pontos base apontados inicialmente, entretanto reduzidos devido à forte procura: os livros de ordens fixaram-se em 650 milhões de euros, pelo que a procura superou 1,4 vezes a oferta.

Assim, como os juros da dívida portuguesa com esta maturidade negoceiam esta quarta-feira nos 1,45%, a taxa de juro pedida aos investidores para financiarem os Açores até 6 de abril de 2032 fica próxima de 2,1%.



O sindicato bancário inclui CaixaBI, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank e Millennium BCP. A liquidação dos ativos ocorre no próximo dia seis de abril, de acordo com os dados disponibilizados pela Bloomberg.



A emissão de dívida foi avaliada no primeiro grau de investimento de qualidade pelas agências de "rating" Fitch (BBB-) e DBRS (BBB), enquanto a Moody's coloca a notação financeira no primeiro nível de investimento especulativo.

A última vez que os Açores estiveram nos mercados financeiros foi em setembro do ano passado para uma emissão de 435 milhões de euros em obrigações a 15 anos. Nessa altura, os investidores pediram à região autónoma um "spread" próximo de 50 pontos base acima da "yield" da dívida pública do Estado.





Quanto ao prazo a 10 anos, o Governo Regional realizou uma emissão de dívida em julho de 2019, com um prémio semelhante.