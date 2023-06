Açores querem avançar com emissão até 230 milhões de dívida a cinco anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A região Autónoma dos Açores mandatou o Banco Invest, Bankinter, BBVA e o Deutsche Bank para avaliarem uma potencial colocação no mercado de até 230 milhões de euros em obrigações seniores não garantidas.





A informação é avançada pela Bloomberg, que cita fontes conhecedoras do processo, as quais adiantam que esta dívida terá maturidade até outubro de 2028, devendo estar sujeita a uma taxa fixa denominada em euros.





A agência de informação acrescenta que a emissão deverá avançar "num futuro próximo" e estará sujeita "às condições de mercado".





A dívida da região autónoma dos Açores está classificada com um rating Ba1 pela agência Moody's, BBB- pela Fitch e BBB pela DBRS.





A última vez que os Açores estiveram no mercado foi em março do ano passado, tendo colocado 455 milhões de euros em dívida pública a dez anos, com um cupão anual de 2,163%.





A "yield" das obrigações foi fixada em 65 pontos base acima do "benchmark" que neste caso se referia à linha de obrigações do Tesouro com maturidade a dez anos.





Neste momento, os juros da dívida portuguesa a cinco anos (que vence em 2028) seguem a agravar 4,3 pontos base para 2,894%.