BCP no mercado para emissão de 400 milhões em dívida perpétua. Juro é de 8,625%

O único banco cotado na bolsa de Lisboa está a emitir, esta quinta-feira, títulos de dívida no valor de 400 milhões de euros sem data de vencimento, mas com possibilidade de reembolso antecipado a partir do quinto ano.



Esta emissão de títulos de dívida foi classificada com um "rating" de B+ pela Fitch.



A Bloomberg acrescenta que os operadores de mercados da emissão são o Barclays Bank, o BNP Paribas, o BofA Securities, o Deutsche Bank e o Millennium BCP.



Ontem, o banco confirmou, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) , que mandatou este sindicato bancário para organizar "um conjunto de reuniões com investidores qualificados" para decidir uma "emissão de de títulos representativos de fundos próprios adicionais de nível 1 (Additional Tier 1)", ou seja, obrigações que atuam como amortecedor caso os rácios de capital de uma instituição financeira caiam abaixo de um determinado nível, podendo ser convertidas ou liquidadas.



No arranque deste ano, a instituição financeira liderada por Miguel Maya decidiu optar pelo reembolso antecipado de 400 milhões de euros em dívida desta natureza que tinha emitida em 2019 e cujas condições previam já esta possibilidade. Ao longo dos primeiros cinco anos, a taxa de juro foi fixada em 9,25% ao ano.

