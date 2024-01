KPMG vai substituir Deloitte na auditoria ao BCP. É o maior contrato da banca

O BCP vai mudar de auditora externa, por conta das regras que impõem uma rotatividade, e é a KPMG que está mais bem colocada para substituir a Deloitte, que agora exerce essas funções. A notícia foi avançada pela edição desta sexta-feira do jornal Expresso.

Com a saída da Deloitte, as restantes auditoras das ‘big four’, a KPMG, PwC e EY foram convidadas a apresentar as suas ofertas e equipas disponíveis. A PwC não foi a jogo, optando por manter os serviços de consultoria, incompatíveis com a auditoria. Das duas restantes, a Comissão de Auditoria do banco prefere a KPMG, escreve o jornal.

A concretizar-se, será o regresso da auditora ao BCP, banco que auditou ao longo de 30 anos, desde a fundação do mesmo. Ainda segundo o Expresso, o contrato vale cerca de cinco milhões ano e é o maior da banca a este nível. Decisão final será conhecida em maio.