BPI emite 700 milhões em dívida e comprador é o CaixaBank

O BPI vai realizar uma emissão de dívida sénior não preferencial, no valor de 700 milhões de euros, que será subscrita integralmente pelo seu acionista único, o espanhol CaixaBank, informou em comunicado à CMVM o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa (na foto).

O vencimento será em outubro de 2027 e o reembolso opcional um ano antes, refere o documento.

A emissão terá uma taxa de cupão indexada à Euribor a 6 meses, acrescida de um spread de 95 pontos base.

Foi obtida uma opinião de um auditor independente, "o qual confirmou que as condições de pricing da emissão são adequadas às atuais condições de mercado", diz o comunicado, acrescentando estar previsto que a emissão e respetiva liquidação aconteça a 6 de outubro.

"A emissão tem por objetivo o reforço dos passivos elegíveis para cumprimento do requisito futuro de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities [requisitos de fundos próprios e de passivos elegíveis])", acrescenta.