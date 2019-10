Commerzbank prefere dívida italiana à portuguesa

Os analistas do banco alemão Commerzbank recomendaram os investidores esta segunda-feira, 21 de outubro, a vender obrigações portuguesas, trocando-as por obrigações italianas.



A dívida portuguesa deixa assim de estar nas preferências dos analistas do Commerzbank que antecipam melhores perspetivas futuras na dívida italiana. A recomendação é, por isso, que os investidores vendam as obrigações portuguesas a dez anos e comprem as obrigações italianas com o mesmo prazo.



Tal acontece porque os estrategas do banco alemão consideram que as obrigações portuguesas têm espaço limitado para melhoria ao passo que as obrigações italianas têm mais margem de progresso por causa do novo Governo mais moderado e pró-europeu.





Exemplo disso é que o Commerzbank não prevê que haja um novo braço de ferro entre Roma e Bruxelas por causa do Orçamento do Estado para 2020, tal como ocorreu no ano passado, o que deverá contribuir para a evolução positiva das obrigações italianas.