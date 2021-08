Leia Também Corticeira Amorim aumenta lucros para 40 milhões e vendas crescem acima da pré-pandemia

A Corticeira Amorim avançou com um novo financiamento verde, de 20 milhões de euros. A industrial anunciou esta quinta-feira que concretizou um primeiro programa de emissões de papel comercial "sustainability linked", ou seja, associados ao desempenho de sustentabilidade. Estes titulos atingem a maturidade em 2024.Este é o segundo financiamento sustentável da Corticeira Amorim, após uma emissão de 40 milhões de euros em obrigações verdes feita em dezembro de 2020 e "reafirma o compromisso com a aplicação dos princípios e melhores práticas ESG" (ambientais, sociais e de governo de sociedades), diz a empresa, num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A taxa de juro das emissões ao abrigo do programa está ligada à evolução de indicadores como o consumo de energia proveniente de fontes renováveis controladas ou a proporção de resíduos (não cortiça) enviados para valorização. "O Programa permitirá alongar a estrutura de maturidades do financiamento da Corticeira Amorim, reforçando os seus Capitais Permanentes, bem como reforçar a componente de financiamento sustentável", refere.O Caixa - Banco de Investimento, SA assumiu a organização e montagem do Programa e, ainda, as funções de Agente Pagador e Instituição Registadora. Coube ainda à Caixa Geral de Depósitos, SA a garantia de subscrição.