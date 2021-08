Ganho de 5% leva Corticeira Amorim a níveis pré-pandemia

António Rios Amorim, que compara com a média diária de cerca de 48 mil títulos. A meio da sessão, a empresa chegou mesmo a disparar 6,50%, tocando máximos de janeiro do ano passado.

Na primeira metade do ano, a Corticeira Amorim obteve lucros de 34,4 milhões de euros , mais 5,2 milhões do que no mesmo período do ano passado, e um aumento homólogo da faturação de 41,8 milhões para 433,3 milhões de euros. E o grupo de Mozelos faturou mais 21 milhões do que o valor das vendas registadas no primeiro semestre de 2019, ou seja, também em tempos pré-pandemia.Todas as unidades de negócio encerraram os primeiros seis meses deste ano em alta, com a das rolhas, que gera cerca de 70% das vendas totais da Corticeira Amorim , a destacar-se com um crescimento homólogo de 11,3%, superando os 10,7% de aumento da faturação consolidada.Ainda antes da apresentação dos números, os analistas do CaixaBank BPI já apontavam para números positivos e para uma reação em alta no mercado, depois de a colocarem entre as suas empresas favoritas para investir na Península Ibérica, numa lista onde consta também a EDP. Em julho deste ano, os analistas do CaixaBank BPI aumentaram o preço-alvo para a empresa portuguesa.Assim, o preço atribuído à Corticeira Amorim passa de 13,40 euros por ação para 14,30 euros por ação, o que lhe confere, aos dias de hoje, um retorno potencial ligeiramente acima dos 30% face à cotação do fecho da sessão anterior. Para além do preço-alvo, os analistas mantiveram a recomendação em "comprar".