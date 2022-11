Corum lança novo fundo para apostar na dívida privada

A financeira francesa promete travar as subscrições do novo produto de investimento caso as condições de mercado se alterem.

Corum lança novo fundo para apostar na dívida privada









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Corum lança novo fundo para apostar na dívida privada O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar