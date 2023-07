Dívida do grupo Altice desvaloriza 15% com investigações

As investigações da Justiça portuguesa sobre altos cargos da Altice fizeram tremer a dívida do grupo de telecomunicações. O preço das obrigações a onze anos da Altice International – que opera em Portugal, Israel e República Dominicana – desvaloriza quase 15% desde que foram noticiadas as buscas do Ministério Público na quinta-feira, no âmbito da "Operação Picoas", o que sinaliza

...