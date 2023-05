Do “rating” à recessão. Quais os riscos de um “default” dos EUA?

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com a “data X” – o momento em que os Estados Unidos deixam de ter capacidade para cumprir com as obrigações financeiras – a aproximar-se, o departamento orçamental do Congresso e o Tesouro norte-americano juntaram-se para analisar os potenciais impactos.

...