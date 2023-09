EDP coloca 1.350 milhões de euros em dívida verde

Leia Também EDP volta ao mercado de dívida verde com emissão de duas linhas

A EDP concluiu esta quarta-feira duas emissões de dívida verde sénior, através da sua subsidiária espanhola EDP – Servicios Financieros España, no valor conjunto de 1.350 milhões, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A primeira linha, a cinco anos e meio, com maturidade em abril de 2029, captou um montante de 600 milhões de euros e um juro de 4,125%.A segunda linha, a oito anos e meio, com vencimento em abril de 2032, angariou 750 milhões de euros e uma taxa de juro de 4,375%.Estes títulos de dívida verde serão solicitados para admissão à negociação na Euronext Dublin."As emissões destinam-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portefólio de projetos 'green' elegíveis da EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definidos no 'Green Finance Framework' da EDP, disponível no website da sociedade, pode ler-se no comunicado.Na transação atuaram como "joint-bookrunners" o CaixaBank, Caixa-Banco de Investimento, Citigroup Global Markets Europe, ICBC, ING Bank, J.P. Morgan, Mizuho, Natixis, SMBC, Standard Chartered Bank, UniCredit e Wells Fargo Securities Europe.