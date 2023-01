EDP lança oferta de dívida de longo prazo no valor de mil milhões de euros

Leia Também EDP emite 1.250 milhões em obrigações verdes a 60 anos com juro mais baixo de sempre

A EDP – Energias de Portugal enviou esta segunda-feira um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários com o lançamento de um convite para apresentação de ofertas de venda em dinheiro dos valores mobiliários representativos de dívida no valor de mil milhões de euros e maturidade em 2079.A aquisição está, no entanto, sujeita à aceitação por parte da EDP e também a certos termos, condições e limites estabelecidos no respetivo Tender Offer Memorandum, entre eles "o sucesso da colocação da emissão de nova dívida verde subordinada"."O propósito da oferta lançada em conjunto com a emissão de novas 'green notes' subordinadas é gerir proactivamente os instrumentos híbridos", escreve a EDP no comunicado.A EDP pretende assim "emitir uma nova série de instrumentos representativos de dívida subordinada 'fixed to reset' com denominação em euros, sujeita a condições de mercado", referindo que os mesmo "não são garantidos (unsecured), são sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinados às suas obrigações seniores"."As receitas da emissão serão destinadas ao portfólio de projetos verdes elegíveis do grupo EDP", remata o comunicado.