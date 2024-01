EDP prepara primeira ida do ano ao mercado de dívida verde com emissão a 6 anos e meio

através da sua subsidiária espanhola EDP – Servicios Financieros España, junto de grandes investidores.A maturidade dos títulos é a seis anos e meio. Na abertura dos livros de ordens, o prémio indicativo situava-se nos 140 pontos base acima da taxa "mid-swap" do euro a sete anos que serve de referência (2,59).

O "spread" face à taxa de referência aponta para um juro indicativo de 3,99%.A emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projetos "Green" elegíveis da EDP, que consiste em projetos renováveis tal como definido no "Green Finance Framework" da EDP, segundo a Bloomberg.Nesta operação, atuam como "book runners" o HSBC, o MUFG, o ABN Amro, o BNP Paribas, o Caixa, o Commerzbank, o Deutsche Bahn, o Goldman Sachs, o Santander e o Société Generale.