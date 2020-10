Famílias com contributo “relevante” na dívida

De acordo com as estimativas do Governo, as famílias deverão emprestar ao Estado perto de 1.000 milhões de euros no próximo ano, enquanto este ano deverão chegar aos cofres públicos perto de 900 milhões através de novas aplicações entre certificados de aforro (CA) e certificados do tesouro (CT), com o retalho a continuar a pesar cerca de 11% do financiamento.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...