anunciou a paralisação da negociação hoje, antes do início da assembleia "azul e branca".



A SAD portista defendia, aquando da convocatória para a assembleia obrigacionista, que a proposta da administração tem por base os "enormes impactos nas atividades da FC Porto SAD e do Grupo FC Porto provocados pelo atual contexto de pandemia internacional e estado de emergência nacional".



A sociedade anónima desportiva dos "dragões" identificava algumas das consequências da pandemia, destacando "o adiamento (e potencial cancelamento) inesperado dos jogos de futebol do FC Porto e perda substancial de receitas que lhe estão associadas (bilheteira e conexas), bem como a acentuada falta de atividade do mercado de transferências de jogadores que se tem mantido até ao momento e não apresenta previsões de rápida retoma", que, defende "alterou substancialmente a base negocial objetiva da emissão obrigacionista".

A proposta de adiamento, que precisava de aprovação de pelo menos dois terços dos presentes para avançar, teve luz verde de 87% dos votos emitidos, ou 208.370 votos a favor, e 13% de votos contra (correspondentes a 31.000). A SAD do FC Porto anunciou que não existiu qualquer abstenção na votação de hoje.O segundo ponto aprovado na assembleia desta sexta-feira foi a alteração dos termos e condições do reembolso do empréstimo obrigacionista, no sentido de conceder à SAD portista a opção de "reembolso antecipado, em qualquer dia útil, pelo respetivo valor nominal acrescido de juro corrido, desde que seja dado aos obrigacionistas aviso prévio de 15 dias úteis por meio de anúncio a ser divulgado no sítio da internet da FCP SAD e no Sistema de Difusão de Informação da CMVM". As ações da cotada continuam suspensas pela CMVM, que