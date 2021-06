Fidelidade compra 6,8 milhões em obrigações do BCP

A seguradora Fidelidade comprou, entre 26 e 27 de maio, 6,8 milhões de euros em obrigações do BCP, foi hoje comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).De acordo com a informação remetida ao mercado, a Fidelidade comprou, no dia 26 de maio, em quatro operações, 4,8 milhões de euros em obrigações do banco.Já no dia seguinte, adquiriu mais dois milhões de euros em obrigações do BCP, perfazendo um total de 6,8 milhões de euros.A comunicação ao mercado deve-se ao facto de Jorge Correia e Lingjiang Xu, responsáveis pelas operações, serem administradores do BCP e da Fidelidade.Na sessão de hoje da bolsa, as ações do BCP recuaram 0,44% para 0,16 euros.