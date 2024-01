Fitch sobe rating de obrigações cobertas da CGD para nível máximo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Fitch subiu o rating das obrigações cobertas da Caixa Geral Depósitos (CGD) de "A+" para "AAA". Trata-se de uma subida de quatro graus, para o nível máximo de classificação.

"A revisão em alta segue-se à conversão do programa de obrigações hipotecárias para o regime de obrigações cobertas, após a implementação da diretiva europeia de obrigações cobertas pela CGD", indica a agência de notação financeira, explicando que esta alteração melhora o "payment continuity uplift" (PCU), que passa de zero para seis graus.



"O regime de obrigações cobertas introduz uma reserva de liquidez obrigatória que cobre até 180 dias. Adicionalmente, a CGD adicionou ativos líquidos [que são facilmente convertidos em dinheiro] ao cabaz para cumprir com a nova regras, o que sustenta o rating mais alto", justifica a Fitch.



O PCU permite avaliar a probabilidade de interrupção dos fluxos de tesouraria após uma situação de incumprimento de um emitente de obrigações.





O rating das obrigações cobertas está oito graus acima da classificação da CGD, que é de "BBB".





Além disso, o "break-even" sobre a colaterização para o rating "AAA" é de 11%. "Sustenta o pagamento atempado num cenário de stress 'AA' e dois graus de aumento da recuperação para 'AAA'", refere.



No que diz respeito ao "outlook", a Fitch mantém a perspetiva "estável".

Notícia atualizada às 15h46