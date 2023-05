Fundos sustentam escalada dos seguros contra incumprimento da dívida do Credit Suisse

, que engloba 13 responsáveis de bancos e gestoras de ativos que regulam o mercado de "swaps", numa tentativa de acionar o pagamento do seguro.

Os seguros contra incumprimento - chamados "credit default swaps" (CDS) - de dívida subordinada do Credit Suisse estão a registar uma subida acentuada esta semana. O movimento de ressurgimento destes ativos associados às obrigações do banco, que tinham perdido a confiança dos investidores, deve-se a um renovado interesse de fundos que tentam ainda ganhar com os derivados.De acordo com informações recolhidas pela Bloomberg, fundos de investimento, onde se incluem os norte-americanos FourSixThree Capital e Diameter Capital Partners, têm estado a comprar "swaps" de dívida subordinada - que é normalmente paga em último lugar num processo de insolvência - do banco suíço.Estes "hedge funds" mostram assim que estão à espera que a controversa perda de 16 mil milhões de euros para quem detinha obrigações "Tier 1" da instituição financeira, que está a gerar inclusivamente processos legais, possa ser razão para um pagamento antecipado de outro tipo de obrigações do banco.Estes títulos têm cláusulas que podem ser acionadas pelos obrigacionistas e espoletar o reembolso. Segundo as fontes ouvidas pela Bloomberg, é esta a expectativa dos fundos que estão a comprar obrigações (e consequentemente também CDS).Apesar de estarem a desvalorizar esta quinta-feira, os CDS a cinco anos de dívida subordinada do Credit Suisse subiram mais de 80 pontos base esta semana para 360 pontos, a maior subida desde a aquisição da instituição pelo rival UBS.Ainda esta semana, segundo a agência norte-americana, terão sido enviadas questões ao comité de determinações de derivados de crédito