Gestores travam a fundo investimento em obrigações

Depois de anos de retornos positivos, as obrigações soberanas encerraram o último ano com perdas. Uma mudança de comportamento que está a levar os gestores de ativos a cortarem a exposição a estes títulos. O investimento em dívida pública portuguesa caiu para quase metade no acumulado do ano, segundo dados da CMVM.O volume sob gestão individual de carteiras aplicado em dívida pública nacional situava-se ...