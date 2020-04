O Governo autorizou, nesta quarta-feira, 1 de abril, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) a emitir até 89 mil milhões de euros de dívida pública ao longo de 2020.

Segundo uma resolução do Conselho de Ministros publicada hoje em Diário da República, o Governo reforça os limites de dívida pública que o IGCP pode emitir ao longo deste ano.





Assim, no decorrer do ano, o IGCP vai aumentar o montante de emissão de Obrigações do Tesouro em 250 milhões de euros por leilão, ao mesmo tempo que irá acelerar a execução do programa de financiamento de médio e longo prazo.



Portugal está hoje no mercado com uma emissão de dívida sindicada a 7 anos, sendo que o 'guidance' inicial para o spread foi fixado em 90 pontos base.





No longo prazo, o Governo autoriza a emissão de Obrigações do Tesouro (OT) até ao montante máximo de 25 mil milhões de euros, emitidas por séries e com maturidade máxima de 50 anos. Cabe ao IGCP definir as condições específicas de cada série de OT, como a taxa de juro.No seu programa de financiamento para 2020 o IGCP previa emitir 16,7 mil milhões de euros em obrigações do Tesouro em 2020, pelo que o limite máximo agora autorizado pelo Governo representa um aumento de 50%.Já no curto prazo, o IGCP pode emitir até 20 mil milhões de euros sob a forma de Bilhetes do Tesouro (BT) e 25 mil milhões em dívida pública flutuante, ou seja, dívida que é contraída para ser totalmente amortizada até ao final do exercício orçamental.O Governo autoriza ainda a emissão de Certificados de Aforro e do Tesouro Poupança Crescimento até ao montante máximo de 6 mil milhões de euros e de outros tipos de dívida pública fundada até 13 mil milhões de euros.O IGCP fica ainda autorizado a amortização antecipada de empréstimos e a efetuar operações operações de compra em mercado ou operações de troca de instrumentos de dívida.Ontem, a entidade liderada por Cristina Casalinho já tinha anunciado um