Greenvolt instala central solar com 8.000 painéis na Siderurgia Nacional da Maia

A Greenvolt anunciou esta quarta-feira a celebração de um contrato com a Megasa, através da Greenvolt Next Portugal, queTratando-se de uma indústria eletrointensiva, com uma forte componente exportadora nacional, a instalação destasuprindo parte das necessidades energéticas desta unidade de produção de varão de aço nervurado.Com projetos para instalar também painéis solares na unidade industrial da região de Lisboa, ao longo dos últimos anos anos, a Megasa tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas que lhe permitem descarbonizar a sua atividade e reduzir os custos associados ao mercado elétrico, que têm tido forte impacto nesta indústria eletrointensiva.Assim estamos a realizar, através de investimento próprio, uma forte aposta na transição energética, apostando pelas energias renováveis, nomeadamente solar", diz Álvaro Alvarez, administrador da Megasa, em comunicado.O responsável anunciou ainda que,Para o administrador da empresa, que é responsável por 700 empregos diretos e 3.500 indiretos em Portugal, bem como por um volume de exportações anuais equivalente a 1.000 milhões de euros, "este é um projeto estratégico, de futuro e necessário".Por seu lado, para a Greenvolt,", diz Pedro Ramalhosa, partner cofundador da Greenvolt Next Portugal. "Com este projeto temos a possibilidade de ajudar a Megasa a reduzir a sua dependência da rede elétrica nacional. Esperamos continuar a colaborar os restantes projetos em Portugal, nomeadamente os previstos para a fábrica do Seixal ", acrescentou.João Manso Neto, CEO da Greenvolt, sublinhou a "consciência cada vez maior dos benefícios da energia solar para autoconsumo, tanto pela poupança financeira como pelo contributo positivo para o meio ambiente, ajudando na descarbonização da economia" que já existe por parte das empresas portuguesas.