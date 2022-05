Guerra reduz em 40% novas "eurobonds" de mercados emergentes. Dívida sustentável em alta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A guerra na Ucrânia está a fazer mossa no mercado obrigacionista, nomeadamente nas emissões de dívida pública e privada em moeda estrangeira (eurobonds). Os mercados emergentes que recorrem a estes títulos - habitualmente em dólares ou euros - reduziram as emissões de eurobonds 40% para 115 mil milhões de dólares, durante o primeiro trimestre deste ano, de acordo com os dados da Moody's.