IGCP admite lançar nova emissão sindicada no segundo trimestre

O IGCP publicou o seu programa de financiamento para o segundo trimestre do ano, prevendo "emissões de OT através da combinação de sindicatos e leilões, sendo esperadas colocações de 1.000 a 1.250 milhões de euros por leilão".

A agência liderada por Cristina Casalinho não adianta pormenores sobre as emissões de obrigações do Tesouro, mas no programa de financiamento anual, que o IGCP publicou no início do ano, Portugal tinha o objetivo de emitir um total de 15,4 mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) este ano. E, nesta altura já tem assegurado cerca de 40% das suas necessidades.

Em janeiro, a agência emitiu 4.000 milhões de euros, através de uma linha sindicada. Em fevereiro realizou um duplo leilão (10 e 15 anos), tendo captado um total de 1.000 milhões, e em março realizou um outro duplo leilão (sete e 10 anos), tendo emitido 1.250 milhões de euros.

Sobre as emissões de bilhetes do Tesouro, o IGCP já dá mais pormenores. O primeiro leilão de BT será realizado daqui a duas semanas, com o IGCP a prever realizar um duplo leilão, a três e 11 meses, para captar um máximo de 1.250 milhões de euros, no dia 17 de abril.

A 15 de maio deverá realizar-se uma segunda operação, através de um duplo leilão (seis e 12 meses), com a emissão máxima a ser estipulada em 1.500 milhões de euros.

Em junho, o IGCP deverá ir ao mercado no dia 19, emitir dívida a três e 11 meses, num montante máximo de 1.250 milhões de euros.