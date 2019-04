IGCP vai emitir até mil milhões em obrigações a 10 e 18 anos

O IGCP vai tentar angariar mil milhões de euros na quarta-feira, elevando para mais de 7 mil milhões de euros as emissões de Obrigações do Tesouro de 2019.

O IGCP anunciou esta sexta-feira que vai realizar dois leilões de dívida de longo prazo na próxima quarta-feira, 10 de abril, com o objetivo de encaixar até mil milhões de euros.





"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 10 de abril pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 15 de junho de 2029 e 15 de abril de 2037, com um montante indicativo global entre 750 milhões de euros e 1000 milhões de euros", refere um comunicado do instituto liderado por Cristina Casalinho.