IGCP diz que emissão de Panda Bonds foi "bem-sucedida"

No mercado secundário as obrigações portuguesas emitidas em euros transacionam com uma "yield" negativa (-0,24%).

"Com esta transação bem-sucedida, Portugal acedeu ao terceiro maior mercado de obrigações no mundo para aumentar a diversificação da sua base de investidores", afirma a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) num comunicado divulgado hoje após a conclusão da emissão.No comunicado, o IGCP refere que a aprovação dos reguladores chineses permite a Portugal "registar uma quota de emissão de 5 mil milhões de renminbi", o equivalente a 650 milhões de euros.A agência revela ainda que anteriormente à emissão fez um "roadshow" por Pequim, Singapura e Xangai para apresentar aos investidores a situação da economia portuguesa.Esta dívida emitida em moeda chinesa terá maturidade a 3 de junho de 2022. A operação foi feita em conjunto com o Banco da China, o banco HSBC e com o aconselhamento da CaixaBI.Na China, a República de Portugal é avaliada pela agência de rating China Lianhe com uma notação financeira de "AAA".