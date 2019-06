Portugal é o terceiro país da UE com maior proporção de dívida de curto prazo

Debt mainly held by non-residents in half of the EU Member States





Apesar da contínua redução do endividamento público, Portugal continuou a ter o terceiro maior rácio da dívida no PIB da União Europeia. Em 2018, esse rácio fechou nos 121,5%, apenas superado pela Grécia (181,1%) e Itália (132,2%).



A maior parte da dívida pública portuguesa continua a ser detida por não residentes, mas essa proporção caiu bastante com o reembolso do empréstimo ao Fundo Monetário Internacional (FMI) realizado no final de 2018. Essa percentagem passou de 70% em 2017 para 52,1% no final de 2018.





Ganhou assim peso a dívida detida pelos residentes financeiros (bancos), com 34,6%, e pelos residentes não financeiros (particulares, por exemplo) com 13,3%. Portugal é o terceiro país da UE com maior proporção da dívida nas mãos de residentes não financeiros, apenas ultrapassado por Malta (25%) e Hungria (22%).





Tal como em 2017, a almofada financeira (dívida "guardada" para fazer face a situações inesperadas) de Portugal continuou a ser a maior, em proporção, da União Europeia em 2018, equivalendo a 10,8% do total da dívida. Apenas a Irlanda e o Reino Unido se aproximam na dimensão deste "seguro" com 10%.



61% da dívida corresponde a obrigações soberanas e os restantes 28,2% correspondem a empréstimos (dos credores europeus ao abrigo do resgate de 2011).