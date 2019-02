O IGCP vai ao mercado na próxima quarta-feira, 13 de fevereiro, para financiar entre 750 e 1.000 milhões de euros, revelou a entidade liderada por Cristina Casalinho num comunicado emitido esta sexta-feira, 8 de fevereiro.

Será realizado um duplo leilão, com uma emissão a 10 anos (maturidade a 15 de junho de 2029) e outra a 15 anos (maturidade a 18 de abril de 2034).





A última emissão a 10 anos foi realizada em novembro (maturidade a 17 de Outubro de 2028), tendo o IGCP financiado 752 milhões de euros, com uma taxa de juro de 1,908%.

Já a última emissão a 15 anos ocorreu em julho (maturidade a 18 de Abril de 2034), tendo sido emitidos 300 milhões de euros e acordado um juro de 2,257%.

Este ano, a única emissão de dívida de longo prazo realizada pelo IGCP foi em janeiro, e foi uma emissão sindicada, em que foram colocados 4 mil milhões de euros junto de investidores. O ISCP pagou um juro com um "spread" de 112 pontos base.

Entretanto fez uma troca de dívida, tendo conseguido adiar o reembolso de 702 milhões de euros, que estava previsto para 2020, para 2028.

O plano de financiamento do IGCP para este ano prevê que Portugal emita 15,4 mil milhões em 2019, o que representa um aumento de 400 milhões de euros face ao que esperava emitir no ano passado. As emissões vão combinar "sindicatos e leilões, assegurando emissões mensais", explicou o organismo liderado por Cristina Casalinho no início de janeiro.