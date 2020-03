IGCP vai reforçar cada emissão em 250 milhões para responder ao covid-19

O IGCP vai reforçar e acelerar o programa de financiamento previsto para este ano, de forma a dar resposta à pandemia do covid-19, que aumentou as necessidades de financiamento para 2020.

"Em resposta ao acréscimo de financiamento necessário para 2020, causado pela pandemia do Covid-19, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) irá ajustar o programa de financiamento de 2020", informa este organismo, em comunicado.

Assim, no decorrer do ano, o IGCP irá aumentar o montante de emissão de obrigações do Tesouro em 250 milhões de euros por leilão, ao mesmo tempo que irá acelerar a execução do programa de financiamento de médio e longo prazo.

Durante o segundo trimestre, o IGCP prevê emissões de obrigações através da combinação de sindicatos e leilões, sendo esperadas colocações de 1.250 a 1.500 milhões de euros por leilão, que poderão ser realizados à segunda ou quarta-feira.

"Os leilões de OT terão a participação dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT) e Operadores de Mercado Primário (OMP) e poderão ser realizados à 2ª ou 4ª quartas-feiras de cada mês após anúncio do montante indicativo e linhas de OT a reabrir até três dias úteis antes da respetiva data de leilão", detalha o comunicado.

O IGCP acrescenta ainda que em 2020, o financiamento líquido resultante da emissão de Bilhetes de Tesouro (BT) registará um acréscimo de 1,3 mil milhões de euros (projeção inicial) para 3,1 mil milhões de euros, sendo que o programa financiamento poderá ser ajustado "sempre que tal se justifique em função dos desenvolvimentos".

O próximo leilão de bilhetes do Tesouro está agendado para o próximo dia 15 de abril. O objetivo do IGCP é angariar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros em dívida a três e a 11 meses.



(Notícia atualizada às 14:21)