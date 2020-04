IGCP volta ao mercado na próxima semana para emitir até mil milhões em dívida de longo prazo

O IGCP tem agendadas duas emissões, a seis e 10 anos, com as quais pretende encaixar entre 750 e mil milhões de euros.

O IGCP, instituto que gere a dívida pública portuguesa, vai voltar ao mercado na próxima quarta-feira, 22 de abril, para uma emissão de longo prazo, a seis e dez anos, numa altura em que os custos de financiamento se têm agravado devido à pandemia do novo coronavírus.





De acordo com o comunicado do IGCP, estão agendados dois leilões das obrigações do Tesouro com maturidade em 21 de julho de 2026 e 15 de fevereiro de 2030, com um montante indicativo global entre 750 e mil milhões de euros.