Juros da Alemanha voltam a valores positivos pela primeira vez desde 2019

As "bunds" alemãs voltaram a negociar, esta quarta-feira, acima de zero. É a primeira vez que a "yield" alemã a 10 anos transaciona em valores positivos desde 2019, com os investidores a anteciparem uma intervenção mais rápida por parte dos bancos centrais para conterem os avanços da inflação.

A taxa a 10 anos alemã subiu até 0,013% esta manhã, máximos de maio de 2019, quando apenas em meados de dezembro passado negociava em -0,4%. As "bunds" alemãs mantiveram-se em níveis negativos pelos três últimos anos, com os investidores dispostos a pagar para deter obrigações alemãs.

No entanto, o movimento de subida dos juros das obrigações global que tem marcado o início de 2022 acabou por arrastar as obrigações dos países "core". Este agravemtno dos juros é o reflexo da mudança nas expectativas em torno de uma retirada de estímulos mais rápida por parte dos principais bancos centrais para conter os avanços da inflação.

Com a taxa de inflação nos Estados Unidos em 7%, em 2021, máximos de 1982, e as pressões inflacionistas persistentes, a expectativa é que a Reserva Federal dos Estados Unidos realize a primeira subida de juros já em março, com os bancos de investimento a ajustarem as suas previsões, para incorporar uma política monetária mais agressiva nos EUA.

"É o reajuste de expectativas da Fed que tem sido claramente responsável pela subida das taxas alemãs", explica o Rabobank, num comentário divulgado esta quarta-feira. Face às mudanças no discurso do banco central norte-americano, o banco reviu em alta as suas estimativas para os juros, esperando agora quatro mexidas nas taxas, o dobro das que antes antecipava.