Mais de metade da dívida soberana mundial já rende acima de 3%

Com o panorama dos mercados da dívida soberana a mudar de forma drástica nos últimos anos, particularmente após as decisões de política monetária mais agressivas dos principais bancos centrais,. Algo impensável até há pouco tempo.Os números são do índice Bloomberg Aggregate Bond, consultado pelo espanhol Cinco Días , que acompanha a evolução de 10 mil emissões de obrigações soberanas de países por todo o mundo, mas no qual os Estados Unidos têm um peso de 40%.Após uma década de juros de referência muito baixos para tentar dinamizar a economia, particularmente depois da pandemia de covid-19, a inflação subiu de forma abrupta, obrigando os bancos centrais a agir e o resultado está à vista.Colocando este cenário em perspetiva, em dezembro de 2019, apenas 8% de todo o dinheiro que havia em dívida soberana rendia mais de 3%, maioritariamente de países em desenvolvimento. E, a par disto, 76% da dívida soberana tinha cupões inferiores a 2%. Aliás, na era das taxas de juro negativas, chegaram a existir 15 mil milhões de euros em obrigações soberanas em todo o mundo que ofereciam uma remuneração negativa.A evolução para juros mais elevados tem, naturalmente, levado a uma"A mudança foi radical", indica o responsável pela banca de investimento espanhola do JPMorgan, Luis Artero, em declarações ao diário espanhol, "porque nunca se tinha vista uma evolução tão grande em tão pouco tempo, e isso está a obrigar-nos a reconfigurar as carteiras dos clientes".Para o próximo ano, o cenário para os mercados de rendimento fixo continua a ser positivo. "Há várias oportunidades muito interessantes para 2024 e acreditamos que na dívida soberana de países desenvolvidos podemos", disse ao Cinco Días, Javier Díaz, diretor de vendas da BlackRock para Espanha e Portugal.