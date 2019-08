Isolando a dívida que tem juros negativos em mercado secundário, esse montante está a aproximar-se dos 15 biliões de dólares. Desse valor, 6,38 biliões de dólares corresponde a dívida europeia. Em termos simples, isto quer dizer que os investidores não "cobram" a esses devedores para emprestar dinheiro.Com metade das obrigações do mundo a oferecer, na prática, uma remuneração nula ou até a cobrar por emprestar dinheiro, os investidores ficam apenas com a outra metade para "escolher" onde rentabilizar o seu dinheiro. Os dados têm como fonte o índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index que tem um valor de mercado de 55,6 biliões de dólares.As tensões entre os Estados Unidos e a China têm sido o principal fator a pressionar os juros dado que levou a uma corrida a ativos mais seguros como é o caso das obrigações. Além disso, a ação dos bancos centrais - que em muitos casos tem sido justificada pela travagem económica provocada pelo conflito comercial - também contribui para este cenário ao reduzir os juros diretores para níveis mínimos.Na Zona Euro, o Banco Central Europeu (BCE) prepara-se para tornar a política monetária mais acomodatícia na reunião de setembro com uma potencial redução dos juros. Na semana passada, a Reserva Federal baixou os juros pela primeira vez desde 2008, apesar de Jerome Powell ter dito que era apenas uma correção e não uma nova era de corte de juros - ainda que os mercados estejam a assumir que haverá mais cortes. Certo é que outros bancos centrais, como é o caso da Índia ou da Nova Zelândia, estão a seguir o mesmo caminho Esta tendência de descida dos juros para terreno negativo ou valores muito baixos tem sido notória nas obrigações soberanas - recentemente toda a dívida alemã e holandesa com maturidade até 30 anos ficou com juros negativos no mercado secundário -, mas também na dívidas de empresas, "obrigando" os investidores a procurarem rendimento em ativos mais arriscados, nomeadamente em "junk bonds" (obrigações classificadas como 'lixo' pelas agências de rating), o que poderá ter implicações na estabilidade financeira mundial.