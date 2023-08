Montanha de dívida ensombra futuro financiamento da Altice

Investigação com origem em Lisboa levou a uma queda do preço das obrigações e abalou a credibilidade da operadora liderada por Drahi. Obter liquidez poderá sair mais caro ao patrão da Altice no futuro.

Montanha de dívida ensombra futuro financiamento da Altice









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Montanha de dívida ensombra futuro financiamento da Altice O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar