Moody’s sobe perspetiva da REN para positiva

A Moody’s melhorou a perspetiva para a evolução da qualidade da dívida da REN, de estável para positiva, com a agência a justificar a decisão com o anúncio da elétrica feito a 14 de maio no seu Capital Markets Day relativamente a uma atualização da sua estratégia para o período de 2021-2024.



A decisão "reflete a expectativa da Moody’s de que a empresa mantenha um sólido perfil financeiro nesse período", diz a agência no relatório hoje divulgado.





Nos termos da sua nova estratégia, a REN planeia investir 235 milhões de euros por ano, "o que representa um aumento de 35% face ao período de 2015-20", destaca a Moody’s, salientando que 75% deste capex será destinado à transmissão de eletricidade em Portugal, nomeadamente para conectar novas capacidades de geração de energia renovável.





A mudança no outkook, para positivo, tem em consideração a existência de várias medidas para financiar parcialmente este programa de despesas de capital, incluindo acordos diretos negociados entre os promotores e os operadores da rede para fazer a ligação das centrais solares à rede elétrica [de forma a escoar a eletricidade] e que já cobrem 3,5 gigawatts, refere a Moody’s.

Mas não só. A agência teve também em conta a revisão da política de dividendos da REN para 2021-2024, com uma redução de 10%, aponta. Recorde-se que a empresa liderada por Rodrigo Costa colocou o teto mínimo para o seu dividendo anual nos 15,4 cêntimos no ciclo 2021-24, contra os 17,1 cêntimos por ação que estava a pagar desde 2018.

A agência manteve a classificação da REN em Baa3, que corresponde ao último nível da categoria de investimento de qualidade – ou seja, um nível acima de lixo (categoria de investimento especulativo).

Com o outlook positivo, é provável que o rating da REN possa vir a ser melhorado em breve.



(notícia atualizada pela última vez às 18:26)