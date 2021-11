Mota dá juro atrativo em terras de baixos retornos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Mota-Engil fez regressar as emissões de dívida privada para investidores de retalho. São 75 milhões de euros (num valor que ainda pode aumentar) em obrigações sustentáveis com maturidade de cinco anos. Até 2026, os investidores que decidam comprar recebem uma taxa de juro que é de 4,25%, um valor que é visto pelos analistas como atrativo. Alertam, no entanto, que o retorno é acompanhado de um risco elevado.



