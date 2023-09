Nuno Amado compra 100 mil euros em obrigações do BCP

O presidente do conselho de administração do BCP, Nuno Amado, comprou 100 mil euros de obrigações do banco, segundo o comunicado divulgado pela instituição financeira junto da CMVM.

A operação decorreu no dia 27 de setembro e diz respeito a obrigações que vencem em outubro de 2026.

Foi no dia 25, logo no arranque da semana, que o BCP procedeu a esta emissão na qual Nuno Amado agora investiu. O banco emitiu 500 milhões de euros em nova dívida a três anos, naquela que foi a primeira colocação desde a subida de "rating" pela Fitch. A forte procura pelos títulos do banco - que superou em mais de três vezes a oferta - levou o prémio a cair ao longo da operação, tendo a taxa de juro ficado nos 5,625%.



"O Banco Comercial Português, S.A. ("Banco") informa que fixou hoje [segunda-feira] as condições de uma emissão de títulos representativos de dívida sénior preferencial elegível para MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) ao abrigo do seu Euro Note Programme", anunciou então em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A emissão, no montante de 500 milhões de euros, terá um prazo de três anos, com opção de reembolso antecipado pelo banco no final do segundo ano. O preço foi de 99,825% e a taxa de juro foi fixada em 5,625%, ao ano, durante os primeiros dois anos.



A taxa corresponde a um "spread" de 190 pontos base (bps) sobre a taxa "mid-swap" do euro a dois anos. No terceiro ano, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a três meses com um "spread" de 1,9%.

Na sessão desta quinta-feira, as ações do BCP encerraram a somar 0,61% para 26,23 cêntimos.