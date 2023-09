BCP paga juro de 5,625% por 500 milhões de euros em dívida a três anos

"O Banco Comercial Português, S.A. ("Banco") informa que fixou hoje [segunda-feira] as condições de uma emissão de títulos representativos de dívida sénior preferencial elegível para MREL ( Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities ) ao abrigo do seu Euro Note Programme", anunciou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)



A emissão, no montante de 500 milhões de euros, terá um prazo de três anos, com opção de reembolso antecipado pelo banco no final do segundo ano. O preço foi de 99,825% e a taxa de juro foi fixada em 5,625%, ao ano, durante os primeiros dois anos. A emissão, no montante de 500 milhões de euros, terá um prazo de três anos, com opção de reembolso antecipado pelo banco no final do segundo ano. O preço foi de 99,825% e a taxa de juro foi fixada em 5,625%, ao ano, durante os primeiros dois anos.







A taxa corresponde a um "spread" de 190 pontos base (bps) sobre a taxa "mid-swap" do euro a dois anos. No terceiro ano, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a três meses com um "spread" de 1,9%.



"A coloca ção da emissão foi feita numa base muito diversificada de investidores institucionais , tendo a procura superado em mais de três vezes o montant e da operação", explica sobre a colocação, na qual Bank of America, BNP Paribas, JP Morgan, Millennium BCP e Morgan Stanley atuaram como "book runners" .



A forte procura levou a uma quebra no prémio pedido pelos investidores. As ordens superaram os 1,6 mil milhões de euros e o prémio caiu face aos 220 pontos na abertura dos livros .



"A

elevada procura e o perfil dos investidores envolvidos na emissão possibilitaram o estreitamento do ' spread' em 30bps durante a fase de execução, refle tindo também uma excelente resposta do mercado aos recentes ' upgrades' do ' rating' do b anco , que agora tem atribuídas notações de ' rating' 'investment grade' pela Moody’s, S&P Global , Fitch e DBRS para dívida sénior prefe rencial", acrescenta .

Esta foi a primeira emissão desde que, na semana passada,

Fitch reviu em alta o "rating" da dívida a longo prazo do BCP.



Antes desta revisão, a agência de notação financeira atribuía um "rating" de "BB+", o primeiro nível de investimento especulativo, ou de "lixo".

O banco português passou assim a ser visto como investimento de qualidade pelas quatro maiores agências de "rating": DBRS, Moody's, S&P e Fitch.

O BCP emitiu 500 milhões de euros em nova dívida a três anos, naquela que foi a primeira colocação desde a subida de "rating" pela Fitch. A forte procura pelos títulos do banco - que superou em mais de três vezes a oferta - levou o prémio a cair ao longo da operação, tendo a taxa de juro ficado nos 5,625%.