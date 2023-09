PIB e dívida pública dão força a que Fitch melhore perspetiva de Portugal

Leia Também Portugal espera acordo este ano relativamente a regras da UE para défice e dívida

O crescimento económico do país e os resultados orçamentais deverão levar a Fitch a melhorar a perspetiva da dívida soberana portuguesa na avaliação prevista para esta sexta-feira, segundo os analistas consultados pela Lusa.A agência de notação financeira Fitch tem prevista uma avaliação à dívida soberana de Portugal, depois de, em abril, ter mantido inalterada a classificação em 'BBB+', com perspetiva estável."O mais provável é que a Fitch suba a perspetiva para positiva, acompanhando o que a S&P fez no início deste mês", disse à Lusa o presidente da Informação de Mercados Financeiros (IMF), Filipe Garcia.O economista considera que a agência deverá justificar a decisão "com a tendência positiva na trajetória da dívida/PIB [Produto Interno Bruto], a boa execução e perspetivas orçamentais, evolução das contas externas e previsões ainda animadoras de crescimento do país, num contexto de implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)".Filipe Garcia acredita que "haveria alguns argumentos a favorecer a subida de notação para A-", mas o facto de a Fitch ter mantido "a perspetiva como "estável" em abril, a leve tendência subida do "spread" face à Alemanha desde junho, assim como das "yields" em Portugal e a nível global, deverão impedir uma decisão ainda mais favorável".Também o diretor de investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, prevê "que a Fitch mantenha o 'rating' e suba o 'outlook' [perspetiva] para a economia portuguesa"."A economia portuguesa continua numa fase positiva e de crescimento, superando as expectativas. Este crescimento deverá continuar suportado pelas receitas do turismo, bem como pelos investimentos resultantes dos fundos europeus", aponta.Segundo o analista, "Portugal deverá continuar a reduzir o rácio da dívida face ao PIB, que ajudará a minimizar o impacto negativo que a subida das taxas tem", fator de influência na avaliação da agência.Em outubro do ano passado, a Fitch melhorou o 'rating' de Portugal de 'BBB' para 'BBB+', justificando a decisão com o facto de Portugal ter uma "política orçamental prudente, apesar dos choques externos significativos" e os indicadores de governação e o PIB 'per capita', acima da média dos seus pares.A próxima agência a pronunciar-se sobre Portugal é a Moody's, a 17 de novembro.O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.Os calendários das agências de 'rating' são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.