Portugal arranca o ano com nova dívida a custar 3,7%. É o valor mais alto desde 2014

O custo da emissão de nova dívida emitida por Portugal atingiu, no arranque do ano, o valor mais elevado desde 2015. As taxas de colocação têm vindo a agravar-se desde o ano passado e chegaram a uma média de 3,7% em janeiro, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo IGCP - Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública.









A taxa de juro média a que Portugal se financiou nos mercados alinha com a tendência internacional no mercado obrigacionista, que se ajusta à escalada da inflação e à subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE). No total do ano passado, a nova dívida custou, em média, 1,7%. É um aumento ainda maior quando comparado com 2021, ano em que Portugal se financiou, em média, com uma taxa de juro de 0,6%, ou com os 0,5% registados em 2020 - a mais baixa de sempre para o país.

