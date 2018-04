Portugal avança com emissão sindicada a 15 anos

Na semana passada, o IGCP publicou o calendário de financiamento do segundo trimestre do ano, tendo na altura admitido realizar emissões sindicadas neste período. O IGCP não deu indicações sobre quando poderia realizar as operações. Nem quantas serão.

O último leilão sindicado foi realizado em Janeiro, com o IGCP a colocar 4 mil milhões de euros em títulos com maturidade em Outubro de 2028. Na altura, o custo de financiamento foi o mais baixo de sempre.

Ao todo, no primeiro trimestre o IGCP realizou três emissões de dívida de longo prazo, uma delas sindicada, como acima referido. E emitiu um total de 7.425 milhões de euros através das diferentes operações.

Em Fevereiro, o IGCP colocou 1.250 milhões de euros em títulos de dívida a 5 e a 10 anos, com os custos de financiamento a subirem ligeiramente no prazo mais longo.



Em Março, o Estado emitiu a 10 e a 27 anos, tendo conseguido taxas de juro mais baixas. Na maturidade a 10 anos Portugal conseguiu mesmo a taxa mais baixa de sempre.

(Notícia actualizada às 15:35 com mais informação)