Portugal vai emitir até 1.250 milhões de euros em BT no segundo trimestre

Portugal vai efetuar dois leilões de dívida a curto prazo no segundo trimestre, com um montante indicativo de 1.250 milhões de euros. O país também reviu em baixa os montantes que pretende emitir tanto em obrigações como em bilhetes do Tesouro para este ano, revela a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP no seu programa de financiamento trimestral.



O primeiro leilão trata-se da reabertura de uma linha de bilhetes do Tesouro (BT) a 11 meses e vai avançar já a 19 de abril, tendo um montante indicativo de 500 milhões de euros. Já o de 17 de maio, trata-se do lançamento de uma linha de dívida a 12 meses e vai ter um limiar de 750 milhões de euros.



Com o anúncio dos dois leilões, o IGCP também ajustou em baixa o valor estimado da emissão de bilhetes de Tesouro para 2023. "O financiamento líquido através de BT espera-se que registe um decréscimo, de uma estimativa inicial de 4,3 mil milhões de euros para uma variação liquida de zero em 2023", refere.





Além disso dos BT, a agência de dívida portuguesa também espera reduzir o valor das obrigações do Tesouro (OT) também deste ano. "As emissões de OT, líquidas de recompras, estimam-se que atinjam 15,2 mil milhões de euros em 2023", avança. O novo montante representa uma queda de 4,6 mil milhões de euros comparativamente à estimativa original, quando o IGCP estimava obter 19,8 milhões de euros.





Nos primeiros dois meses do ano, Portugal já emitiu 6,9 mil milhões em dívida a longo prazo, o que representa mais de 45% do atual objetivo de emissão anual deste instrumento.