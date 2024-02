Portugal realiza segunda emissão de dívida a curto prazo do ano na próxima quarta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal regressa esta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, ao mercado de dívida, para dois leilões de bilhetes do Tesouro (BT) com maturidade a 7 e 11 meses, de acordo com a nota informativa publicada esta sexta-feira pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP.





"O IGCP vai realizar no próximo dia 21 de fevereiro pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT", pode ler-se no comunicado.





O organismo liderado por Miguel Martín (na foto) pretende arrecadar entre 1.250 milhões de euros e 1.500 milhões de euros.





Os BT com maturidade mais curta vencem em setembro deste ano, enquanto o segundo leilão será de bilhetes do Tesouro cuja maturidade finda em janeiro de 2025.





Este será a segunda vez que a República emite dívida a curto prazo, depois de em meados de janeiro ter colocado 1.900 milhões de euros a dois, seis e 12 meses em Bilhetes do Tesouro.





O IGCP espera este ano que o financiamento líquido resultante da emissão de BT produza um impacto positivo de 6,1 mil milhões de euros.





Leia Também Portugal vai emitir até 1.250 milhões de euros em BT no segundo trimestre

Para tal, "será mantida a estratégia de emissão ao longo de toda a curva de curto prazo, combinando prazos mais curtos com prazos mais longos", assegura o IGCP no plano de financiamento.





O calendário trimestral, disponível no site do IGCP, aponta para que a próxima colocação de BT seja a 20 de março, mas ainda não foi confirmado pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública numa nota individual.