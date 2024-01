Portugal soma mais uma linha a dois meses na emissão de curto prazo da próxima quarta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal vai colocar mais uma linha de Bilhetes do Tesouro (BT) na operação de emissão que já estava prevista para a próxima quarta-feira, dia 17 de janeiro. O objetivo da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP é ampliar a liquidez do mercado de dívida a curtíssimo prazo.





"O leilão da próxima semana terá uma linha adicional (BT Mar 24) ao indicado no calendário trimestral com o objetivo de promover a liquidez de mercado da linha de BT a 2 meses", pode ler-se no comunicado divulgado pelo organismo liderado por Miguel Martín.





Assim, na próxima quarta-feira, além dos dois leilões – que contam com uma reabertura de uma linha de seis meses e o lançamento de outra a 12 meses – vai haver mais um com uma linha a dois meses. Em concreto, esta linha vence a 15 de março de 2024.





As maturidades das outras duas linhas são a 19 de julho de 2024 e 17 de janeiro de 2025. Com esta soma de mais uma linha de BT, o montante indicativo global passa a estar enquadrado num intervalo entre 1.750 milhões de euros e os dois mil milhões de euros.





Inicialmente, no plano de financiamento para este ano, os leilões contavam com um montante indicativo global entre 1.500 euros e os 1.750 euros.





A República espera este ano que o financiamento líquido resultante da emissão de BT produza um impacto positivo de 6,1 mil milhões de euros.





Para tal, "será mantida a estratégia de emissão ao longo de toda a curva de curto prazo, combinando prazos mais curtos com prazos mais longos", assegura o IGCP no plano de financiamento.