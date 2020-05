S&P corta perspetiva de 13 bancos norte-americanos

A agência de rating Standard & Poor’s cortou a perspetiva ("outlook") para a evolução da qualidade da dívida de 13 bancos norte-americanos, de estável para negativa, devido ao impacto negativo da pandemia de covid-19 na economia.

As 13 instituições financeiras em questão são o Ally Financial, Capital One, Discover Financial Services, Synchrony Financial, SLM Corp , American Savings Banks FSB, CIT Group, East West Bankcorp, Investors Bancorp, New York Community Bancorp, Synovus Financial, Trustmark Corp e Valley National Bancorp.

A S&P sublinha, no seu relatório divulgado esta terça-feira, que estes bancos estão expostos a áreas da economia que enfrentarão maior stress relacionado com a pandemia, incluindo no imobiliário comercial e no crédito ao consumidor.

Por enquanto, a agência manteve os ratings destes bancos, tendo apenas cortado a perspetiva – mas, estando negativa, poderá em breve haver uma descida das suas notações.

No entender da S&P, os bancos norte-americanos de maior dimensão estão mais bem preparados para o stress decorrente do coronavírus, dado que estão mais diversificados – tendo, por isso, maior capacidade para absorver o impacto da contração económica no país.